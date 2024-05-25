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Покушение на Фицо ,  
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Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС

Володин: угрозы, шантаж и насилие стали основой политики США и ЕС
Сюжет
Покушение на Фицо
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Основой политики Соединенных Штатов и Евросоюза стали угрозы, шантаж и насилие. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, в Европе стала обыденностью «травля» со стороны Вашингтона и Брюсселя «всех, кто не готов слепо им подчиняться». «Доходит до прямого насилия», — отметил он.

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Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер Госдумы вспомнил покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил, что в него стрелял «проукраинский политический фанатик». Как утверждает Володин, Вашингтон пытается скрыть, что «политическое насилие применяют его же активисты».

Кроме того, один из еврокомиссаров «припугнул» премьера Грузии Ираклия Гарибашвили мерами, к которым ЕС может прибегнуть из-за принятия закона об иноагентах. По словам Володина, европейский чиновник сказал Гарибашвили: «Вы видите, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожными».

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния его здоровья.

Стрелком оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали на месте преступления и позднее арестовали. Он заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок мужчина объяснил несогласием с политикой словацких властей. Цинтуле грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Вячеслав Володин США Евросоюз Роберт Фицо Грузия
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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