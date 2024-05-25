Полянский оценил, насколько Россия и Украина близки к диалогу о мире
Москва и Киев пока «крайне далеки» от практических шагов к мирным переговорам, заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны», — сказал он. По словам Полянского, главная из них — «законодательно зафиксированный» запрет на «какие-либо переговоры с Россией».
В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — пояснил глава Украины.
Путин накануне заявил, что вернуться к диалогу с Киевом можно исходя из договоренностей, которые были достигнуты в 2022-м на переговорах в Белоруссии и Турции, а также исходя «из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».
Он подчеркнул, что документы будут подписаны с легитимной властью, которой у Зеленского больше нет — 20 мая формально истек его президентский срок, выборы не проводились из-за военного положения.
Москва для урегулирования конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России. Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.
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