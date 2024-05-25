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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил о риске глобальной катастрофы из-за конфликта на Украине

Вучич: конфликт на Украине может перерасти в глобальную катастрофу
Сюжет
Военная операция на Украине

Если конфликт на Украине не остановить в ближайшее время, то он рискует перерасти в глобальную катастрофу, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Моя оценка такова, что ситуация станет сложнее, и может перерасти в трагедию, большую по масштабам, чем Вторая мировая война», — приводит его слова издание Blic.

Глава государства отметил, что стороны «должны перестать перекладывать вину» друг на друга и начать переговоры о мире. По словам Вучича, пока Россия и Украина «далеки от соглашения».

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Президент России Владимир Путин накануне заявил, что вернуться к диалогу с Украиной можно исходя из договоренностей, которые были достигнуты в 2022-м на переговорах в Белоруссии и Турции, а также исходя «из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина может начать переговоры, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. Россия же называет вопрос их принадлежности закрытым и требует признать новые территориальные реалии.

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