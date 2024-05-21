Замглавы МИД Ирана представил страну на встрече министров стран ШОС
Иран на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна представляет его заместитель Мехди Сафари, сообщает ТАСС со ссылкой на программу мероприятия.
Заседание началось около 9:00 мск в Астане, передала пресс-служба ШОС. Россию на нем представляет глава МИДа Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Ирана погиб при крушении вертолета в лесу Дизмар 19 мая. На борту также находились президент Ибрахим Раиси, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. Их смерть подтвердили на следующий день, 20 мая.
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