 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
0 

Замглавы МИД Ирана представил страну на встрече министров стран ШОС

Иран на заседании глав МИД стран ШОС представил замминистра
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Мехди Сафари и&nbsp;Мурат&nbsp;Нуртлеу
Мехди Сафари и Мурат Нуртлеу (Фото: МИД Республики Казахстан)

Иран на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна представляет его заместитель Мехди Сафари, сообщает ТАСС со ссылкой на программу мероприятия.

Заседание началось около 9:00 мск в Астане, передала пресс-служба ШОС. Россию на нем представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Türkiye узнала, что главы МИД не должно было быть на борту с Раиси
Политика
Фото:Thaier Al-Sudani / Reuters

Министр иностранных дел Ирана погиб при крушении вертолета в лесу Дизмар 19 мая. На борту также находились президент Ибрахим Раиси, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. Их смерть подтвердили на следующий день, 20 мая.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ШОС Иран МИД Ирана Астана
Материалы по теме
В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана
Политика
Эксперт рассказал, что вертолет президента Ирана мог бы спасти радар
Политика
Госдеп США возложил ответственность за гибель Раиси на власти Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 20 мая, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 16:34
Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Политика, 11:04
Когда цифровой маркетинг эффективен в b2b, а когда — бесполезная трата Pro, 11:02
У жены президента Сирии диагностировали лейкемию Политика, 11:00
Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ Шнеллингер Спорт, 10:56
Все страдают и все идет не по плану: как внедрить бюджет в стартапе Pro, 10:37
Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек Спорт, 10:36
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится Недвижимость, 10:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель Экономика, 10:29
Замглавы МИД Ирана представил страну на встрече министров стран ШОС Политика, 10:27
Суд арестовал две машины и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова Политика, 10:27
Мосбиржа и ЦБ задумались о создании индекса инсайдеров Инвестиции, 10:26
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве Общество, 10:24
В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана Политика, 10:21
НХЛ третий год подряд запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию Спорт, 10:20