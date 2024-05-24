В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал Гладков. Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Одновременно с этим ракетную опасность объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Спустя 17 минут Гладков сообщил об отбое сигнала тревоги в Белгороде и Белгородском районе.

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Днем в регионе системы ПВО сбили американскую ракету против локаторов HARM, она предназначена для поражения радиолокационных станций.

За 24 мая в регионе шесть раз объявили ракетную опасность в Белгороде.