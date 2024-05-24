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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал Гладков. Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Одновременно с этим ракетную опасность объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Спустя 17 минут Гладков сообщил об отбое сигнала тревоги в Белгороде и Белгородском районе.

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Днем в регионе системы ПВО сбили американскую ракету против локаторов HARM, она предназначена для поражения радиолокационных станций.

За 24 мая в регионе шесть раз объявили ракетную опасность в Белгороде.

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород Шебекино ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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