В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал Гладков. Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Одновременно с этим ракетную опасность объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе.
Спустя 17 минут Гладков сообщил об отбое сигнала тревоги в Белгороде и Белгородском районе.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Днем в регионе системы ПВО сбили американскую ракету против локаторов HARM, она предназначена для поражения радиолокационных станций.
За 24 мая в регионе шесть раз объявили ракетную опасность в Белгороде.
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