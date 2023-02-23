«Газпром» и Минск подписали протокол о ценах на поставку газа по прошлогодним условиям

Россия и Белоруссия договорились о формировании цен на газ

«Газпром» согласился поставлять газ в Белоруссию по ценам 2022 года. Ранее в белорусском Минэнерго говорили, что вопрос о ценах за газ будет обсуждаться «на высшем уровне»

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Минск и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставку газа исходя из условий 2022 года и уровне наценки до 2025 года. Об этом сообщает Министерство энергетики Белоруссии.

«В соответствии с документом цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована исходя из условий 2022 года», — говорится в сообщении.

Протокол рассчитан на два года и будет действовать до 2025 года. Ранее глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкечич говорил, что вопрос о ценах на газ для 2023 года будет обсуждаться «на высшем уровне». 17 февраля прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. куб. м, такая же цена была годом ранее. С апреля 2022 года Белоруссия перешла на оплату газа в российских рублях.

В Минске отметили, что с переходом на рубль цена на газ стала более выгодной. Летом в Минэнерго Белоруссии рассказали, что расплатились за газ без задержек и в полном объеме.

В конце марта прошлого года Путин подписал указ о том, что недружественные страны должны будут платить за российский газ рублями. В список недружественных стран вошли США, Канада, Украина, Великобритания, страны ЕС.