В Минске задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в терроризме

Минск (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Двоих граждан Таджикистана задержали в Минске по подозрению в подготовке терактов на территории своей страны, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

Представитель МВД Белоруссии заявила, что «в настоящее время они переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана».

В начале мая в Белоруссии задержали четырех студентов, якобы готовивших теракты по указанию украинских спецслужб, сообщил министр иностранных дел Сергей Алейник. Вербовка Киевом проводилась в отношении «фактически детей», подчеркнул глава МИДа. По его словам, такие действия «вдвойне антигуманны».