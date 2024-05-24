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В Минске задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в терроризме

Минск
Минск (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Двоих граждан Таджикистана задержали в Минске по подозрению в подготовке терактов на территории своей страны, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

Представитель МВД Белоруссии заявила, что «в настоящее время они переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В начале мая в Белоруссии задержали четырех студентов, якобы готовивших теракты по указанию украинских спецслужб, сообщил министр иностранных дел Сергей Алейник. Вербовка Киевом проводилась в отношении «фактически детей», подчеркнул глава МИДа. По его словам, такие действия «вдвойне антигуманны».

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