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Военная операция на Украине ,  
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В Белоруссии задержали завербованных Украиной студентов

МИД Белоруссии: в стране задержали завербованных Украиной студентов
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Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Белоруссии задержали четырех студентов, готовивших теракты по указанию украинских спецслужб, заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».

«Была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сообщил Алейник.

Вербовка Киевом проводилась в отношении «фактически детей», подчеркнул глава МИДа. По его словам, такие действия «вдвойне антигуманны».

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В конце апреля ФСБ задержала в Волжске готовивших теракты в отделе полиции и военкомате подростков. По данным спецслужбы, молодые люди сотрудничали с членами запрещенной террористической организации National-Socialism/White Power, которые находятся на территории Украины.

Подростки получили инструкции по изготовлению взрывчатки, сделали ее и самостоятельно испытали. Молодых людей обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса (организация деятельности террористической организации).

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Теги
Белоруссия Военная операция на Украине Украина
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