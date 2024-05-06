В Белоруссии задержали завербованных Украиной студентов
В Белоруссии задержали четырех студентов, готовивших теракты по указанию украинских спецслужб, заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».
«Была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сообщил Алейник.
Вербовка Киевом проводилась в отношении «фактически детей», подчеркнул глава МИДа. По его словам, такие действия «вдвойне антигуманны».
В конце апреля ФСБ задержала в Волжске готовивших теракты в отделе полиции и военкомате подростков. По данным спецслужбы, молодые люди сотрудничали с членами запрещенной террористической организации National-Socialism/White Power, которые находятся на территории Украины.
Подростки получили инструкции по изготовлению взрывчатки, сделали ее и самостоятельно испытали. Молодых людей обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса (организация деятельности террористической организации).
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