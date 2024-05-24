В Белгороде и окрестностях объявили режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он рекомендовал людям, которые находятся на улице, спуститься в укрытие.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности.
Днем в регионе системы ПВО сбили американскую ракету против локаторов HARM, она предназначена для поражения радиолокационных станций. В ночь на 24 мая над Белгородской областью сбили два беспилотника.
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