В Белгороде и окрестностях объявили режим ракетной опасности

Белгород (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он рекомендовал людям, которые находятся на улице, спуститься в укрытие.

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности.

Днем в регионе системы ПВО сбили американскую ракету против локаторов HARM, она предназначена для поражения радиолокационных станций. В ночь на 24 мая над Белгородской областью сбили два беспилотника.