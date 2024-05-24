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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили режим ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он рекомендовал людям, которые находятся на улице, спуститься в укрытие.

Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности.

Днем в регионе системы ПВО сбили американскую ракету против локаторов HARM, она предназначена для поражения радиолокационных станций. В ночь на 24 мая над Белгородской областью сбили два беспилотника.

В Белгороде и окрестностях объявили режим ракетной опасности
В Белгороде и окрестностях объявили режим ракетной опасности

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Белгород Вячеслав Гладков ракеты ракетная опасность Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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