СБУ сообщила о предъявлении новых обвинений Валентине Матвиенко
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
Из сообщения следует, что Матвиенко обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса страны) и в признании правомерной специальную военную операцию (ст. 436-2 Уголовного кодекса).
В своих утверждениях СБУ сослалась на выводы судебно-лингвистической экспертизы.
В октябре 2022 года СБУ уже объявляла в розыск Матвиенко по той же статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Помимо нее, украинские следственные органы выдвинули тогда обвинения против бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, официального представителя МИД России Марии Захаровой, и руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
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