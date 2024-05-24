СБУ сообщила о предъявлении новых обвинений Валентине Матвиенко

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Из сообщения следует, что Матвиенко обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса страны) и в признании правомерной специальную военную операцию (ст. 436-2 Уголовного кодекса).

В своих утверждениях СБУ сослалась на выводы судебно-лингвистической экспертизы.

В октябре 2022 года СБУ уже объявляла в розыск Матвиенко по той же статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Помимо нее, украинские следственные органы выдвинули тогда обвинения против бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, официального представителя МИД России Марии Захаровой, и руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России Игоря Конашенкова.