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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили о сдавшемся вместе с танком украинском военном

Украинский военный угнал танк Т-64 и сдался вместе с ним
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украинский военнослужащий перешел на сторону России в ДНР, сообщил РБК источник в силовых структурах. Другие данные пока уточняются.

Ранее военный эксперт, экс-глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов рассказал «РИА Новости», что военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнал танк Т-64 и сдался российским властям под Донецком.

«Танк угнал, поскольку посчитал, что так будет безопасней добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договоренности», — уточнил Безсонов.

Он добавил, что украинского военного зовут Максим Лихачев, он бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. В украинскую армию мужчина пошел после начала боевых действий в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.

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В конце февраля против уроженца Башкирии Радика Богданова завели уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.

Летом 2023 года Богданов, будучи российским военнослужащим, сдался в плен украинским солдатам. Позже его вернули в Россию в рамках обмена военнопленными.

В ДНР сообщили о сдавшемся вместе с танком украинском военном
В ДНР сообщили о сдавшемся вместе с танком украинском военном

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