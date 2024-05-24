Белоусов в Минске призвал усилить безопасность России и Белоруссии
России и Белоруссии необходимо обеспечить дополнительную безопасность для обеих стран, а для этого нужно тесное взаимодействие Москвы и Минска.
Об этом на переговорах с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба белорусского Минобороны.
Белоусов приехал в Минск впервые после назначение министром обороны России.
«Сегодня как никогда необходимо наше тесное взаимодействие для своевременного реагирования на военно-политическую обстановку и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства», — сказал Белоусов.
Накануне, 23 мая, с официальным визитом в Минск прибыл президент России Владимир Путин.
Как рассказал белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, в программе визита среди других вопросов было и обсуждение предстоящих учений с нестратегическим ядерным оружием.
Путин назначил Белоусова министром обороны 14 мая после консультаций с Советом Федерации. На этой должности Белоусов сменил Сергея Шойгу, который был во главе военного ведомства с 2012 года.
При назначении Путин объяснил, что Белоусов должен раскрыть Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности, а также с производителями продукции военного назначения.
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