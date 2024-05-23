Путин прибыл с визитом в Белоруссию
Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Белоруссию. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта» в телеграм-канале.
В аэропорту Путина встретил президент страны Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
В Минске российский президент и белорусский лидер проведут переговоры. Стороны, в частности, обсудят предстоящие учения с нестратегическим ядерным оружием.
Политики также затронут тему военной операции на Украине и «поведение стран Прибалтики и Польши» у границы Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин прибудет в Белоруссию с официальным визитом 23 мая и проведет переговоры с Лукашенко. Это будет вторая страна после Китая, которую Путин посетит после переизбрания президентом. По данным близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого», переговоры состоятся во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе.
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