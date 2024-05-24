Врачи сообщили о небольшом улучшении состояния Фицо

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Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабильное, есть небольшие улучшения, сообщила пресс-служба больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, где лечится глава правительства.

«Состояние здоровья премьер-министра стабилизируется с небольшим улучшением. Мы надеемся, что этот прогресс продолжится», — говорится в сообщении в аккаунте клиники в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

15 мая в городе Гандлова 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо. Нападение произошло после того, как словацкий премьер покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны.

Пули попали Фицо в живот, грудь и руку. Врачи провели ему две операции. 19 мая словацкие власти сообщили, что жизнь премьера не находится под угрозой, а врачи дают положительные прогнозы.

Цинтулу арестовали. Он объяснил свой поступок политическими мотивами. Позже нападавший рассказал, что хотел лишь причинить вред политику, но не убивать его.