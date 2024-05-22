Прокуроры допустили переквалификацию на теракт попытки убийства Фицо
Генеральная прокуратура Словакии рассматривает возможность переквалифицировать расследование покушения на убийство премьер-министра Роберта Фицо на теракт. Об этом заявил глава надзорного ведомства Марош Жилинка журналистам по итогам заседания Государственного совета безопасности республики.
«Общественность спрашивает, почему это преступление не квалифицируется как теракт. Эта квалификация в будущем не исключена, но только на основе анализа улик», — сказал Жилинка (цитата по ТАСС).
В МВД республики ранее сообщали, что стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула мог действовать не один. В целом МВД обрабатывает несколько версий преступления: по одной из них, за этим стоит группа неизвестных.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. В него выстрелили несколько раз. Врачи сделали раненому премьеру несколько операций. После них врачи дали оптимистичные прогнозы о дальнейшем лечении Фицо.
Нападавшим оказался 71-летний Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. Писатель признал свою вину, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
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