 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушение на Фицо ,  
0 

Прокуроры допустили переквалификацию на теракт попытки убийства Фицо

Сюжет
Покушение на Фицо
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Фото: Antonio Bronic / Reuters

Генеральная прокуратура Словакии рассматривает возможность переквалифицировать расследование покушения на убийство премьер-министра Роберта Фицо на теракт. Об этом заявил глава надзорного ведомства Марош Жилинка журналистам по итогам заседания Государственного совета безопасности республики.

«Общественность спрашивает, почему это преступление не квалифицируется как теракт. Эта квалификация в будущем не исключена, но только на основе анализа улик», — сказал Жилинка (цитата по ТАСС).

Врачи сообщили об улучшении состояния пережившего покушение Фицо
Политика
Роберт Фицо

В МВД республики ранее сообщали, что стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула мог действовать не один. В целом МВД обрабатывает несколько версий преступления: по одной из них, за этим стоит группа неизвестных.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. В него выстрелили несколько раз. Врачи сделали раненому премьеру несколько операций. После них врачи дали оптимистичные прогнозы о дальнейшем лечении Фицо.

Нападавшим оказался 71-летний Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. Писатель признал свою вину, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Словакия Роберт Фицо покушение на убийство теракт
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо
Политика
Чиновники ЕС заявили, что Фицо после покушения может начать мстить
Политика
В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Гайдаровский форум сменит название Политика, 14:38
Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума Недвижимость, 14:30
IT-сектор США в опасности. Какие компании рискуют и что делать с акциями Pro, 14:29
«Интер» сменил владельца из-за долгов Спорт, 14:27
Российской биатлонистке одобрили смену спортивного гражданства Спорт, 14:26
Мутко назвал долю россиян, которые могут взять ипотеку под 17% Недвижимость, 14:23
В Госдуме предложили штрафовать за выгул без намордника опасных собак Общество, 14:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Рябков назвал вбросом обвинения США в запуске Россией противоспутника Политика, 14:17
Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с Раиси. Видео Общество, 14:12
Менеджмент «Ростелекома» дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год Инвестиции, 14:11
FP узнал, что в ЕС допускают отзыв у Грузии статуса кандидата Политика, 14:10
В Харькове раздались взрывы Политика, 14:08
Pixar проведет самое массовое сокращение в истории студии Бизнес, 14:01
Пенсионерка прогнала проснувшегося медведя камнем. Видео Общество, 14:00