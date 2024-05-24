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Военная операция на Украине ,  
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«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ukrzaliznytsia / X
Фото: Ukrzaliznytsia / X

Железнодорожная инфраструктура под Харьковом получила повреждения в результате обстрела, пострадавших и жертв нет, сообщила «Украинская железная дорога» в социальной сети X.

По информации компании, удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области произошел ночью. «В результате обстрела были повреждены пути, здания, грузовые вагоны и вагон электрички», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет, поезда ходят по расписанию.

В Харькове прогремело около десяти взрывов
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Минувшей ночью несколько взрывов произошли в Харькове. Сообщения об этом приходят постоянно.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десяти населенных пунктов. Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, вывезли более 10 тыс. человек. Президент России Владимир Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом
«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом

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Теги
Харьковская область железные дороги Украина инфраструктура повреждения
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