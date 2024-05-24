«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом

Фото: Ukrzaliznytsia / X

Железнодорожная инфраструктура под Харьковом получила повреждения в результате обстрела, пострадавших и жертв нет, сообщила «Украинская железная дорога» в социальной сети X.

По информации компании, удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области произошел ночью. «В результате обстрела были повреждены пути, здания, грузовые вагоны и вагон электрички», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет, поезда ходят по расписанию.

Минувшей ночью несколько взрывов произошли в Харькове. Сообщения об этом приходят постоянно.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десяти населенных пунктов. Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, вывезли более 10 тыс. человек. Президент России Владимир Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.