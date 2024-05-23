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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремело около десяти взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе прозвучало около десяти взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове прозвучало около десяти взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

По данным карты тревог, воздушная опасность в регионе действует с 5:27 мск. Взрывы в городе звучат регулярно.

О первом взрыве он сообщил в 10:27 мск, а спустя две минуты о двух следующих. «Около десяти взрывов в городе», — добавил Терехов в 10:45 мск.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что также взрыв прогремел в городе Золочев, расположенном на востоке Львовской области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек
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В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десяти населенных пунктов. Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, вывезли более 10 тыс. человек. Президент Владимир Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

В Харькове прогремело около десяти взрывов
В Харькове прогремело около десяти взрывов

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