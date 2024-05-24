В Белгородской области сбили дрон

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгородской области около 10:00 был сбит БПЛА самолетного типа, об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram.

«Около 10.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что на всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — пояснил Гладков. Чуть позже он сообщил, что на всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности.

Мэрия Белгорода 22 мая также на всей территории области объявила ракетную опасность. Ее объявляли также в Грайворонском городском округе, Белгороде и окрестностях, а также в Шебекинском городском округе. Помимо этого мэрия Белгорода сообщила об обстреле села Старый Хутор в Валуйском городском округе.