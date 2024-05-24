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Военная операция на Украине ,  
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В Польше предложили вернуть в армию противопехотные мины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский выступил за возвращение противопехотных мин на вооружение польской армии.

Журналист радиостанции RMF24 задал ему вопрос, должна ли Варшава денонсировать Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение противопехотных мин, из-за боевых действий на восточной границе Польши. 

«От себя скажу, что я за прекращение действия Оттавской конвенции и оснащение наших складов противопехотными минами», — сказал Залевский. 

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Согласно ст. 1 Оттавской конвенции, каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины, не производить, не приобретать, не накапливать и не передавать их никому. Также участники конвенции обязуются уничтожить все противопехотные мины.

Кроме того, одобрившая конвенцию страна не может выйти из договора до окончания вооруженного конфликта, в котором она участвует.

Среди подписавших договор есть Польша и Украина, Россия не является участником договора.

В ноябре 2023 года ООН обвинила Украину в нарушении Оттавской конвенции. В организации тогда заявили, что Россия тоже использовала противопехотные мины с начала военной операции.

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Теги
Польша противопехотная мина мины
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