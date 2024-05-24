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Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Владимир Путин и&nbsp;патриарх&nbsp;Московский&nbsp;и всея Руси Кирилл
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства встретился с предстоятелем РПЦ перед вылетом в Белоруссию. Он прибыл в Минск 23 мая.

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Фото:РБК

В день тезоименитства празднуется память святого, имя которого дается ребенку при крещении. 24 мая отмечается день памяти святых Кирилла и Мефодия.

Кириллу 77 лет. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Патриархом стал в феврале 2009 года. Ранее был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а до этого — митрополитом Смоленским и Калининградским.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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