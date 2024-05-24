Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами
Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства встретился с предстоятелем РПЦ перед вылетом в Белоруссию. Он прибыл в Минск 23 мая.
В день тезоименитства празднуется память святого, имя которого дается ребенку при крещении. 24 мая отмечается день памяти святых Кирилла и Мефодия.
Кириллу 77 лет. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Патриархом стал в феврале 2009 года. Ранее был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а до этого — митрополитом Смоленским и Калининградским.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования