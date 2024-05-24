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В Москве арестовали четырех фигурантов дела о хищении у «Россетей»

Суд арестовал четырех фигурантов по делу о хищении денег у юрлица «Россетей»

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу четырех фигурантов, проходящих по делу о хищении денег у юридического лица, входящего в «Федеральную сетевую компанию Россети». Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Всех четверых обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Под арестом до 22 июля 2024 года оказались:

  • генеральный директор ООО «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев,
  • гендиректор ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктор Николаев,
  • первый заместитель гендиректора ООО «РСК» Дилшад Тофик-Кызы Рзаева,
  • Виталий Перебалин.

По версии следствия, фигуранты ради «личного обогащения» создали организованную группу с целью хищения денежных средств у юрлица, входящего в «Федеральную сетевую компанию Россети». Они приобретали у поставщика электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи потребителям. По договору они были обязаны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электроэнергии, но не собирались делать это в полном объеме и использовали деньги по собственному усмотрению.

Число фигурантов по делу о хищении ₽2,8 млрд в Дагестане достигло 31
Политика
Фото:Максим Константинов / ТАСС

В апреле по делу о мошенничестве были арестованы фигуранты, которых обвиняют в похищении не менее 2,79 млрд руб., принадлежащих ПАО «Российские сети» и ПАО «МРСК Северный Кавказ». Деньги были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии и установку счетчиков в Дагестане. Среди арестованных оказался директор филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиба Мухумаев.

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Теги
«Россети» мошенничество арест суд хищение
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