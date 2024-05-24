Вучич поблагодарил Москву за отказ голосовать по резолюции о Сребренице

Вучич поблагодарил Россию и Китай за отказ голосовать по резолюции о Сребренице

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил ряд стран, в том числе Россию, за позицию по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink. Видеофрагмент выложила пресс-служба Вучича в YouTube.

«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Объединенные Арабские Эмираты. Огромное спасибо нашим венгерским братьям, словакам, грекам, киприотам», — заявил Вучич.

Кроме того, он выразил благодарность странам Африки, Латинской Америки, Азии, которые отказались поддержать документ. Перечисленные Вучичем государства либо проголосовали против резолюции, либо воздержались от процедуры.

Некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице, заявил Вучич. По его мнению, суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу», подчеркнул глава Сербии.

Те, кто виновен в убийствах мусульман в Сребренице в 1995 году, понесли наказание, подчеркнул он.

Ранее Генассамблея ООН провела голосование по резолюции «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». За документ проголосовали 84 страны, против выступили 19 государств, в том числе Россия и Китай, 68 стран воздержались от голосования. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что документ подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе.

Резолюция предлагает провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно. В документе также содержится положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице.

11 июля 1995 года в ходе войны в Югославии около 8 тыс. мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окруженной Сребреницы. Международный суд ООН признал произошедшее геноцидом. Однако в Сербии и Республике Сербской (образование внутри Боснии и Герцеговины — РБК) исходят из того, что в Сребренице по отношению к мусульманам было совершено «ужасное военное преступление», но не геноцид.