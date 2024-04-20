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В Сербии увидели угрозу для ООН из-за резолюции о геноциде в Сребренице

Спикер Брнабич: резолюции о признании Сребреницы геноцидом возымеет последствия
Фото: Damir Sagolj / Getty Images
Фото: Damir Sagolj / Getty Images

Принятие резолюции о признании событий в Сребренице геноцидом будет иметь последствия для Сербии и гораздо более серьезные последствия для мира и ООН, заявила спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, передает издание Politika.

Ранее Германия и Руанда направили в ООН резолюцию, которая призывает объявить 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году около 8 тыс. мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окруженного города.

Этот эпизод считается одним из самых страшных преступлений гражданской войны в Югославии. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. При этом некоторые сербские политики утверждают, что события в Сребренице были лишь ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта. В 2010 году геноцидом события в Сребренице были названы и в резолюции сербского парламента, хотя оппозиция на тот момент резко выступила против.

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Брнабич отмечает, что если принятие резолюции о геноциде в Сребренице войдет в повестку дня Генеральной ассамблеи, то впервые такой важный вопрос, как признание геноцида, будет решен простым голосованием.

«Только дважды на Генеральной ассамблее ООН тема геноцида была в повестке дня, и оба раза она принималась на основе консенсуса», — объяснила она, подчеркнув, что и эта резолюция, вероятно, будет принята.

По словам Брнабич, эксперты, занимающиеся вопросами геноцида, холокоста и военных преступлений, говорят, что Сребреница была военным преступлением, а не геноцидом. «Если вы так будете относиться к этим вопросам и отдельным случаям, то на Генеральной ассамблее ООН в будущем у вас будет больше резолюций по этой теме, по которым будет проводиться голосование, так что в конце концов даже это слово больше не будет ничего не значить», — добавила она.

Президент Сербии Александр Вучич 20 апреля заявил, что Белград будет выступать против этой резолюции. Он также добавил, что в целом этот вопрос должен решать Совет Безопасности ООН, а не Генеральная ассамблея.

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Теги
Сербия Сребреница геноцид ООН резолюция ООН
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