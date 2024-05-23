Небензя назвал угрозой миру резолюцию ГА ООН по геноциду в Сребренице

«Мемориал памяти жертв геноцида в Сребренице» в селе Поточари, Босния и Герцеговина (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Резолюция о геноциде в Сребренице, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его мнению, несколько стран во главе с Германией решили под видом резолюции об учреждении памятного дня принять политическую декларацию. Ее целью Небензя назвал «демонизацию одного из народов бывшей Югославии, подрыв Дейтонского мирного соглашения и утвердившей его резолюции Совета Безопасности ООН 1031 (1995)».

Дейтонское соглашение, подписанное в 1995 году, положило конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, которая началась после выхода страны из состава Югославии в 1992 году. Соглашением предусматривалось, что Босния и Герцеговина будет состоять из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты, и Республики Сербской.

Дипломат заявил, что у Германии, которая выступила «главным спонсором данной резолюции», «нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений». Принятие документа он назвал «печальной страницей в истории Генассамблеи ООН».

В резолюции предлагалось признать 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В 1995 году в этот день около 8 тыс. мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окруженного города.

Этот эпизод считается одним из самых страшных преступлений гражданской войны в Югославии. В 2007 году Международный трибунал признал действия сербов геноцидом. При этом некоторые сербские политики утверждают, что события в Сребренице были ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта.

За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. Резолюцию продвигали в основном западные страны, включая Германию, а также федеральное правительство Боснии и Герцеговины, которое контролируется Евросоюзом. Россия проголосовала против.