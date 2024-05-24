Суд в Москве арестовал четырех обвиняемых в хищении у ПАО «Россети»

Суд в Москве заключил под стражу четырех обвиняемых в хищении у ПАО «Россети»

Мещанский районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в хищении денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Россети», сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о генеральном директоре ООО «КМ ГРУПП» Алексее Лаптеве, главе ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Викторе Николаеве, первом заместителе гендиректора ООО «РСК» Дилшад Тофик-Кызы Рзаевой, а также о Виталии Перебалине.

Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, из корыстных побуждений обвиняемые создали организованную группу и разработали преступный план: они покупали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию не для своих бытовых и производственных нужд, а «в целях ее продажи потребителям и в рамках договора были обязаны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии (мощности)», говорится в сообщении суда. При этом изначально обвиняемые не собирались выполнять условия договора в полном объеме, а денежные средства использовали по своему усмотрению.

В апреле ФСБ обвинила сотрудников компании «Россети Северный Кавказ» в хищении около 2,8 млрд руб. из бюджета. Деньги были выделены на создание системы учета электроэнергии в Дагестане. Обвиняемыми по делу проходят более 30 человек, в том числе директор филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиб Мухумаев. Все они заключены под стражу.