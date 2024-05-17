Сооснователь «Бизнес молодости» пожаловался на хищение ₽1 млн
Один из основателей проекта «Бизнес молодость» и создатель проекта «Метаморфозы», блогер и бизнес-тренер Петр Осипов, называющий себя долларовым миллионером, обратился в полицию после того, как неизвестный похитил у него сумму в размере свыше 1 млн руб. Об этом РБК сообщил близкий к МВД источник и подтвердил источник в региональном управлении полиции.
Заявление от Осипова поступило в отделение полиции по московскому району Замоскворечье. В нем он попросил принять меры к «неизвестному ему лицу», которое, путем предоставления ложных финансовых отчетов, совершило хищение принадлежащих блогеру средств. Эти средства, как уточнил в заявлении Осипов, были похищены в период с августа 2022 года по май 2024 года с расчетных счетов нескольких банков.
РБК обратился за комментарием к Осипову.
Осипову 36 лет. Он родился в Чебоксарах, после школы переехал в Москву. В 2010 году Осипов был в числе основателей проекта «Бизнес-Молодость», с которым часто связывают возникновение понятия «инфоцыганство» в России. Проект просуществовал до 2020 года. На протяжении этих лет компания проводила курсы и тренинги и собирала на них тысячи человек, ищущих секрет успешной жизни.
Сейчас Осипов проводит оффлайн-тренинги под названием «Метаморфозы». Бизнес-тренер обещает проведение «глубоких» упражнений и заданий, предоставление инструкции к развитию навыков в «пяти ключевых сферах жизни». Стоимость тренинга предоставляется по запросу, однако в 2021 году цена варьировалась от 120 до 500 тыс. руб. Участие в тренинге в 2024 году, как говорится в на сайте «Метаморфоз», возможно при ежемесячном доходе в 1 млн руб.
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