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Общество ,  
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Сооснователь «Бизнес молодости» пожаловался на хищение ₽1 млн

Сооснователь «Бизнес молодости» Осипов подал заявление о хищении более ₽1 млн
Блогер Петр Осипов подал в полицию заявление о хищении с его счетов более 1 млн руб. В его заявлении говорится, что неизвестный воровал средства с 2022 по 2024 год посредством подделки финансовых отчетов
Петр Осипов
Петр Осипов (Фото: petrosipov1 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Один из основателей проекта «Бизнес молодость» и создатель проекта «Метаморфозы», блогер и бизнес-тренер Петр Осипов, называющий себя долларовым миллионером, обратился в полицию после того, как неизвестный похитил у него сумму в размере свыше 1 млн руб. Об этом РБК сообщил близкий к МВД источник и подтвердил источник в региональном управлении полиции.

Заявление от Осипова поступило в отделение полиции по московскому району Замоскворечье. В нем он попросил принять меры к «неизвестному ему лицу», которое, путем предоставления ложных финансовых отчетов, совершило хищение принадлежащих блогеру средств. Эти средства, как уточнил в заявлении Осипов, были похищены в период с августа 2022 года по май 2024 года с расчетных счетов нескольких банков.

РБК обратился за комментарием к Осипову.

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Фото:Freepik

Осипову 36 лет. Он родился в Чебоксарах, после школы переехал в Москву. В 2010 году Осипов был в числе основателей проекта «Бизнес-Молодость», с которым часто связывают возникновение понятия «инфоцыганство» в России. Проект просуществовал до 2020 года. На протяжении этих лет компания проводила курсы и тренинги и собирала на них тысячи человек, ищущих секрет успешной жизни.

Сейчас Осипов проводит оффлайн-тренинги под названием «Метаморфозы». Бизнес-тренер обещает проведение «глубоких» упражнений и заданий, предоставление инструкции к развитию навыков в «пяти ключевых сферах жизни». Стоимость тренинга предоставляется по запросу, однако в 2021 году цена варьировалась от 120 до 500 тыс. руб. Участие в тренинге в 2024 году, как говорится в на сайте «Метаморфоз», возможно при ежемесячном доходе в 1 млн руб.

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блогеры полиция мошенничество Москва

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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