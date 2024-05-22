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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздались взрывы

Мэр Терехов сообщил о взрывах в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе прогремело несколько взрывов», — написал он в телеграм-канале. Мэр призвал горожан быть осторожными. Позднее он уточнил, что удары произошли по Шевченковскому району города.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что один из взрывов раздался в 13:45 мск.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек
Политика

Российские военные за последние недели взяли под контроль более десяти населенных пунктов на харьковском направлении. Из приграничных районов региона эвакуировали более 10 тыс. жителей.

Президент Владимир Путин 17 мая заявил, что у России нет планов взять под контроль Харьков. Действия на этом направлении он объявил созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в частности Белгорода.

В Харькове раздались взрывы
В Харькове раздались взрывы

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Теги
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