В Харькове раздались взрывы

Мэр Терехов сообщил о взрывах в Харькове

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В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе прогремело несколько взрывов», — написал он в телеграм-канале. Мэр призвал горожан быть осторожными. Позднее он уточнил, что удары произошли по Шевченковскому району города.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что один из взрывов раздался в 13:45 мск.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Российские военные за последние недели взяли под контроль более десяти населенных пунктов на харьковском направлении. Из приграничных районов региона эвакуировали более 10 тыс. жителей.

Президент Владимир Путин 17 мая заявил, что у России нет планов взять под контроль Харьков. Действия на этом направлении он объявил созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в частности Белгорода.