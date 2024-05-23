На Запорожской АЭС спустя три часа восстановили соединение с внешней ЛЭП
Запорожская АЭС восстановила соединение с внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ «Днепровская», сообщает пресс-служба станции.
«Линия введена в работу в 16:49 (мск)», — говорится в публикации.
Ее отключили в 13:31 мск. В это время АЭС снабжала электричеством резервная линия 330 кВ «Ферросплавная». По словам главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, причиной отключения стало короткое замыкание.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по мощности и третья по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области. После начала военной операции на Украине АЭС перешла под контроль России.
В апреле станцию несколько раз атаковали беспилотники. Гросси назвал «очень хрупкой» и тревожной ситуацию на Запорожской АЭС из-за «военной активности».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования