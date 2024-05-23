На ЗАЭС восстановили соединение с внешней линией электропередачи

На Запорожской АЭС спустя три часа восстановили соединение с внешней ЛЭП

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Запорожская АЭС восстановила соединение с внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ «Днепровская», сообщает пресс-служба станции.

«Линия введена в работу в 16:49 (мск)», — говорится в публикации.

Ее отключили в 13:31 мск. В это время АЭС снабжала электричеством резервная линия 330 кВ «Ферросплавная». По словам главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, причиной отключения стало короткое замыкание.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по мощности и третья по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области. После начала военной операции на Украине АЭС перешла под контроль России.

В апреле станцию несколько раз атаковали беспилотники. Гросси назвал «очень хрупкой» и тревожной ситуацию на Запорожской АЭС из-за «военной активности».