В Херсонской области объявили авиационную опасность

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В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — добавил он. Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Власти Херсонской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Так, 19 мая Сальдо сообщил, что дрон атаковал микроавтобус с рабочими в селе Раденск. В результате взрыва погиб один человек, также было «много раненых».

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег Днепра.