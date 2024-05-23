В Генассамблее ООН почтили память президента Ирана минутой молчания

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Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании почтила память погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси минутой молчания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«На меня возложена печальная обязанность почтить память его превосходительства президента Ирана Эбрахима Раиси, который ушел из жизни 19 мая 2024 года», — сказал председатель 78-й сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис.

От лица Генассамблеи он попросил постоянного представителя Ирана передать соболезнования правительству, народу Ирана и семье погибшего президента.

Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Всего погибли все восемь человек, которые находились на борту.

Раиси похоронят в его родном городе Мешхед. Исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы в стране назначили на 28 июня.