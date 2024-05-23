Похоронная процессия президента Ирана Раиси. Видео
В Мешхеде проходят похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе. Его похоронят в мавзолее имама Резы. Улицы, ведущие к комплексу, заполнены людьми.
Вертолет с Раиси разбился 19 мая, когда президент возвращался из Азербайджана, где открывал плотину вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Накануне в Тегеране прошла панихида, верховный лидер аятолла Али Хаменеи прочитал молитву за усопшего. На церемонии прощания от России присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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