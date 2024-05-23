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Общество ,  
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Ozon проведет проверку после гибели работников подрядчика под Истрой

Ozon: погибшие при пожаре в частном доме под Истрой работали на подрядчика
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Погибшие при пожаре в частном доме в Истринском районе Московской области не были сотрудниками Ozon, а работали на одного из подрядчиков. Об этом заявили «РИА Новости» в компании.

В Ozon рассказали, что все они были сотрудниками АК «Прайм» — одного из подрядчиков на складе маркетплейса в Истринском районе. «Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников», — подчеркнули в компании.

Ozon выразила соболезнования близким погибших. «Будем внимательно следить за расследованием и готовы оказать необходимую помощь следствию. Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры», — заверили в компании.

В Истре задержали организатора сгоревшего нелегального хостела
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Фото:СК России по Московской области

Пожар произошел в доме в СНТ «Снегирь», где находился незаконный хостел, сообщил ранее Следственный комитет. По данным ведомства, там жили нелегальные мигранты. В результате пожара погибли восемь человек.

Shot со ссылкой на источник пишет, что погибшие — сотрудники склада Ozon. Телеграм-канал отмечает, что сгоревший дом находится примерно в 10 км от распределительного центра маркетплейса на Новой Риге.

Как утверждает Shot, на работу туда с начала 2024 года через посредника набирали комплектовщиков для обработки заказов. Вахтовикам бесплатно предоставлялись проживание в доме в СНТ «Снегирь» и трансфер до работы.

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Теги
Ozon хостел пожары мигранты Московская область
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