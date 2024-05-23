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Восемь человек в хостеле в Истре сгорели из-за обогревателя

Пожар в хостеле в Истре вспыхнул из-за неисправного обогревателя

Восемь человек в хостеле в Истре сгорели из-за обогревателя
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Причиной пожара в хостеле в подмосковной Истре, где погибли восемь человек, стал неисправный обогреватель, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства добавил, что огонь распространился быстро из-за того, что в комнате было много вещей и близко стояли кровати.

Пожар в двухэтажном доме в дачном поселке «Снегирь» вспыхнул рано утром 23 мая. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил здание.

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Фото:МЧС России

По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом и сделал из него хостел для иностранцев без регистрации. СК завел дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), а также по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Теги
Пожар Подмосковье хостел причины пожара
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