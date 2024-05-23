Восемь человек в хостеле в Истре сгорели из-за обогревателя
Причиной пожара в хостеле в подмосковной Истре, где погибли восемь человек, стал неисправный обогреватель, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства добавил, что огонь распространился быстро из-за того, что в комнате было много вещей и близко стояли кровати.
Пожар в двухэтажном доме в дачном поселке «Снегирь» вспыхнул рано утром 23 мая. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил здание.
По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом и сделал из него хостел для иностранцев без регистрации. СК завел дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), а также по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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