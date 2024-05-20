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Общество ,  
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Пожар на фабрике в Ногинске охватил 6 тыс. кв. м

Фото: mosoblproc / Telegram
Фото: mosoblproc / Telegram

Швейная фабрика загорелась в Ногинске, огонь охватил 6 тыс. кв. м, сообщила подмосковная прокуратура.

По информации ведомства, кровля здания бывшей прядильно-ткацкой фабрики на улице Третьего Интернационала в Ногинске загорелась вечером 20 мая.

«В настоящий момент идет тушение пожара, информация о погибших и пострадавших не поступала», — добавили в прокуратуре.

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Помещения бывшей фабрики сдаются в аренду под различное производство. Изначально площадь пожара составляла 3,6 кв. м.

По информации МЧС России, пожарные защищают соседние постройки, поэтому пожар пока не локализован. Для тушения задействована высотная техника.

Из горящего здания эвакуированы 20 человек.

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