Пожар на фабрике в Ногинске охватил 6 тыс. кв. м
Швейная фабрика загорелась в Ногинске, огонь охватил 6 тыс. кв. м, сообщила подмосковная прокуратура.
По информации ведомства, кровля здания бывшей прядильно-ткацкой фабрики на улице Третьего Интернационала в Ногинске загорелась вечером 20 мая.
«В настоящий момент идет тушение пожара, информация о погибших и пострадавших не поступала», — добавили в прокуратуре.
Помещения бывшей фабрики сдаются в аренду под различное производство. Изначально площадь пожара составляла 3,6 кв. м.
По информации МЧС России, пожарные защищают соседние постройки, поэтому пожар пока не локализован. Для тушения задействована высотная техника.
Из горящего здания эвакуированы 20 человек.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования