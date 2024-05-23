В сгоревшем хостеле в Истре нашли нелегальных мигрантов
После гибели семи человек при пожаре в дачном поселке Снегирь в подмосковном городе Истре следователи возбудили уголовное дело, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале.
Дело возбуждено об организации незаконной миграции — п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса. По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который он впоследствии предоставил для проживания иностранцам, не имеющим регистрации в России.
Следственный комитет Подмосковья сообщил, что при пожаре погибли шесть человек, еще одного госпитализировали; позже пожарные нашли тело седьмого погибшего. По данным прокуратуры, пожар начался около 4:00. Дом не был газифицирован.
Помимо дела о миграции, следователи возбудили уголовное дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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