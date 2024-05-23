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Политика ,  
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МИД назвал недружественными ограничения Норвегии для российских туристов

Захарова: решение Норвегии запретить въезд российским туристам — недружественное
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Решение норвежских властей запретить россиянам въезд в страну в туристических целях — новый недружественный шаг, который носит дискриминационный характер. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, «новый недружественный шаг» королевства «носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам» и направлен на разрушение связей между народами России и Норвегии.

«Со своей стороны мы по-прежнему не собираемся закрываться от норвежских граждан», — сказала представитель МИДа, подчеркнув, что ответные меры все равно будут приняты.

Кремль пообещал ответ на ограничения Норвегии для российских туристов
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Фото:Beate Oma Dahle / EPA / ТАСС

С 29 мая в Норвегию перестанут пускать россиян, если они приехали не к близким родственникам или не на работу и учебу в королевстве или других странах Шенгенского соглашения. Такое решение приняло правительство страны. В Кремле, комментируя решение Норвегии, заявили, что власти королевства выбрали путь ухудшения двусторонних отношений, которые «и без того не блещут».

Москва критикует запрет на прием российских туристов в других странах. В настоящее время Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония не выдают туристические визы россиянам. Даже при наличии шенгенской визы граждане России не смогут с целью туризма въехать на территорию Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Чехии и Эстонии.

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Теги
Норвегия Мария Захарова МИД визы российские туристы
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