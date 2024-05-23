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Политика ,  
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Российский фрегат провел учения в Атлантическом океане

Экипаж «Адмирала Горшкова» провел учения по ПВО в Атлантическом океане
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российский фрегат провел учения в Атлантическом океане
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В Атлантическом океане прошли учения по противовоздушной обороне, их провел экипаж фрегата «Адмирал Горшков», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Учения проводили по отражению налета авиации и противокорабельных ракет условного противника при помощи моделирования тактической обстановки «с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей».

Как уточнили в пресс-службе, в учебно-тренировочный комплекс загрузили три цели, которые подлетали с разных направлений и высот. По ним условно отработали зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», универсальной корабельной артиллерийской установкой А192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

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Фрегат &laquo;Адмирал Горшков&raquo;

17 мая отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», вооруженным «Цирконами», вышел в дальний поход. Корабли выдвинулись из Североморска в сторону Атлантики. Помимо «Горшкова», в состав отряда вошли морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350 (серия российских многоцелевых фрегатов первого ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской и океанской зон). Его приняли в состав Военно-морского флота в 2018 году.

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Теги
фрегат Атлантический океан Северный флот
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