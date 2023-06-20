Спасенные «Адмиралом Горшковым» оказались нелегалами и торговцами людьми

Накануне фрегат «Адмирал Горшков» и сухогруз «Пижма» спасли 68 пассажиров потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции судна, после чего их передали береговой охране. Это оказалось судно с нелегалами, плывшими в Италию

Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Трое из 68 спасенных российскими судами пассажиров потерпевшего бедствие в Средиземном море судна были арестованы за нелегальную перевозку мигрантов, сообщает греческая береговая охрана (HSG).

Ночью 19 июня экипажи двух российских судов — фрегата «Адмирал Горшков» и сухогруза «Пижма» — спасли 68 пассажиров потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции судна «Авалон». Людей эвакуировали на борт «Пижмы», там им оказали медицинскую помощь. После этого сухогруз доставил всех в бухту острова Калимнос, чтобы передать греческой береговой охране.

В HSG уточнили, что по прибытии спасенных полиция арестовала троих иностранцев в возрасте от 31 до 46 лет по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. «Задержанные привлечены к уголовной ответственности за нарушение ст. 29 и 30 закона 4251/14 (торговля людьми), а также ст. 306 (оставление в опасности) и ст. 187 (участие в преступной организации) УК Греции», — говорится в сообщении. По данным береговой охраны, они организовывали нелегальную перевозку других бывших на судне иностранцев из Турции в Италию.

В ведомстве подчеркнули, что греческие правоохранительные органы проверяют все связи арестованных с другими членами преступных организаций, занимающихся аналогичной деятельностью.

Греция, как и Италия, уже многие годы ведет борьбу с нелегальными мигрантами, пересекающими Средиземное море в поисках убежища. Представитель греческого правительства Стелиос Петсас еще в 2020 году заявил об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов.

Также власти страны множество раз сообщали о гибели мигрантов у греческих берегов из-за крушения судов, последний — 14 июня. Тогда у южных берегов Греции затонуло рыбацкое судно, перевозившего нелегальных иммигрантов из Ливии в Италию. Председатель сената Пакистана Садик Санджрани сообщал, что всего погибли около 300 пакистанцев. После трагедии власти Греции объявили трехдневный траур.