Володин назвал циничными слова Блинкена о значении гибели Раиси для мира

Энтони Блинкен (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси — циничны и бесчеловечны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и других иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. Сам Володин представлял Россию на прощании с Раиси.

На этом фоне прозвучало заявление Блинкена, который сказал, что от гибели Раиси выиграли сами иранцы. Так он ответил на вопрос сенатора Теда Круза о том, стал ли мир лучше после смерти иранского президента.

«Сказать подобное может только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности», — отметил Володин. Он добавил, что такое «хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран».

Вертолет иранского президента Bell 212 потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан 19 мая. На борту, помимо Раиси, находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие люди, в том числе члены экипажа. В общей сложности погибли восемь человек.

На следующий день, 20 мая, после того как вертолет нашли, Госдепартамент США выразил официальные соболезнования в связи со смертью Раиси и других политиков, находившихся в его вертолете, который потерпел крушение.