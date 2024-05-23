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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Володин назвал циничными слова Блинкена о значении гибели Раиси для мира

Володин: слова Блинкена о гибели Раиси прозвучали цинично и бесчеловечно
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси — циничны и бесчеловечны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и других иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. Сам Володин представлял Россию на прощании с Раиси.

На этом фоне прозвучало заявление Блинкена, который сказал, что от гибели Раиси выиграли сами иранцы. Так он ответил на вопрос сенатора Теда Круза о том, стал ли мир лучше после смерти иранского президента.

«Сказать подобное может только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности», — отметил Володин. Он добавил, что такое «хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран».

Кремль словами «трудно поверить» ответил на слова Блинкена о гибели Раиси
Политика
Энтони Блинкен

Вертолет иранского президента Bell 212 потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан 19 мая. На борту, помимо Раиси, находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие люди, в том числе члены экипажа. В общей сложности погибли восемь человек.

На следующий день, 20 мая, после того как вертолет нашли, Госдепартамент США выразил официальные соболезнования в связи со смертью Раиси и других политиков, находившихся в его вертолете, который потерпел крушение.

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Теги
Персоны
Вячеслав Володин Иран Эбрахим Раиси Энтони Блинкен США
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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