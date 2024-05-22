Кремль словами «трудно поверить» ответил на слова Блинкена о гибели Раиси

Песков: трудно поверить в такое хамское заявление Блинкена о гибели Раиси

Энтони Блинкен (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что народ Ирана и мир оказались в выигрыше после гибели президента Эбрахима Раиси, недостойным дипломата такого уровня.

«Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, говоря по сути — хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Накануне Блинкен заявил, что иранский народ должен почувствовать себя лучше после гибели Раиси из-за совершенных им предосудительных действий.

20 мая Госдеп выразил официальные соболезнования в связи со смертью Раиси и других политиков, находившихся в потерпевшем крушение вертолете. Блинкен назвал выражение соболезнований типичным жестом. Он подчеркнул, что это не поменяет политику США, поскольку Раиси «был вовлечен в предосудительное поведение, включая репрессии против собственного народа в течение многих лет».

В Госдепе отмечали, что ответственность за катастрофу несут власти Ирана, так как они использовали «45-летний вертолет в плохих погодных условиях». Экс-глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф говорил, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике.

Вертолет иранского президента потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан 19 мая во второй половине дня. Его обнаружили на следующий день.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.