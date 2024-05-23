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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire

Минобороны: в Белгородской области за ночь сбили 32 снаряда РСЗО Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В ночь на 23 мая в небе над Белгородской областью сбили три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», 32 снаряда РСЗО Vampire и три беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

Снаряды и дроны уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

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Фото:Global Look Press

Ночью в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам и спрятаться в укрытии.

В  Белгороде была слышна серия взрывов. По словам Гладкова, пострадавших не было, но есть повреждения в Белгороде, селе Таврово и поселке Дубовое.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В последнее время Белгородская область страдает от этого больше других, в регионе зачастую объявляют ракетную опасность.

За ночь над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire
За ночь над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire

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Теги
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