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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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Военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. «РИА Новости» пишет о двух сериях взрывов в Белгороде. Гладков сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, сбито несколько воздушных целей

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напомнил он в телеграм-канале.

«РИА Новости» пишет, что в центре Белгорода была слышна серия взрывов. Позже агентство сообщило о еще одной серии из двух десятков взрывов.

Гладков позднее сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Ракетную опасность отменили спустя час и шестнадцать минут. По словам губернатора, сбито несколько воздушных целей, есть повреждения в Белгороде, селе Таврово и поселке Дубовое.

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Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область, в частности административный центр, регулярно попадает под атаки. В региона практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Накануне, 22 мая, они звучали трижды по всей территории области.

Минобороны отчитывается о сбитых над Белгородской областью дронах и ракетах, в частности, «Точках-У» и снарядах для реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-30 Vampire.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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