В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напомнил он в телеграм-канале.
«РИА Новости» пишет, что в центре Белгорода была слышна серия взрывов. Позже агентство сообщило о еще одной серии из двух десятков взрывов.
Гладков позднее сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Ракетную опасность отменили спустя час и шестнадцать минут. По словам губернатора, сбито несколько воздушных целей, есть повреждения в Белгороде, селе Таврово и поселке Дубовое.
Белгородская область, в частности административный центр, регулярно попадает под атаки. В региона практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Накануне, 22 мая, они звучали трижды по всей территории области.
Минобороны отчитывается о сбитых над Белгородской областью дронах и ракетах, в частности, «Точках-У» и снарядах для реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-30 Vampire.
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