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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о работе ПВО и поврежденных детских лагерях в Белгороде

Гладков: ПВО сбили воздушные цели над Белгородом, повреждены два детских лагеря
Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждены хозпостройка и стадион на территории двух детских лагерей в Белгороде, в нескольких поселках региона задеты частные дома, гаражи и автомобиль
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В региональном центре «в результате прямых попаданий снарядов» повреждены два детских лагеря. «В одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м», — написал Гладков.

В Белгородском районе в селе Таврово и поселке Дубовое в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы, еще в двух повреждены кровли гаражей, один автомобиль получил повреждения из-за осколков. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.

Ракетная опасность была объявлена в регионе около 6:20 мск, ее отменили около 7:10 мск.

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Фото:kulemzin_donetsk / Telegram

Обстрелы Белгородской области начались после начала Россией военной операции на Украине. Только с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года погибли 120 мирных жителей, сообщал Гладков.

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Белгород Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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