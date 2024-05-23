Посол Антонов: Украина делает все для прямого столкновения России с НАТО

Призывы политиков США снять запрет на применение поставляемого Киеву вооружения для ударов по российским территориям опасны и безрассудны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

Он отметил, что Украина «давно перестала спрашивать разрешения» у западных стран на использование поставляемого оружия против российских гражданских объектов.

«Очевидно, что Киев хочет сделать все возможное, чтобы спровоцировать Соединенные Штаты, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения между Россией и членами блока», — сказал посол.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой не только снять запрет на применение американского оружия, но и помочь в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие. По данным издания, запрос был направлен в начале мая и находится на рассмотрении.

The Telegraph в середине мая писал, что украинская делегация летала в Вашингтон, чтобы попросить США дать разрешение на запуск американских ракет по целям на территории России.

Позднее группа американских конгрессменов направила к главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по российским регионам.