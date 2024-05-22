Глава СНБО призвал снять запрет США на применение оружия

Александр Литвиненко (Фото: szru.gov.ua)

Американским властям следует снять запрет на использование произведенного в США вооружения для атак на российскую территорию, это должно помочь предотвратить новое наступление армии России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в интервью Finаncial Times.

По его словам, США должны снять «несправедливый запрет» на использование Вооруженными силами Украины поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

В то же время Литвиненко признался, что украинский прорыв в конфликте с Россией в этом году маловероятен.

По информации The Wall Street Journal, Украина уже обращалась к США с просьбой не только снять запрет на применение американского оружия, но и помочь в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие. Запрос Украины был направлен в начале мая и находится на рассмотрении.

Британское издание The Telegraph 15 мая писало, что украинские официальные лица вылетели в Вашингтон, чтобы попросить США дать разрешение на запуск американских ракет по целям на территории России. Газета отмечала, что Великобритания разрешила Украине использовать британское оружие для атак по Крыму. Лондон, как и другие западные страны, считает полуостров украинским и не признает итоги референдума 2014 года, по которым он вошел в состав России.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт. Москва последовательно выступает против поставок западного вооружения на Украину.