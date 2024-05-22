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Военная операция на Украине ,  
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Глава СНБО призвал снять запрет США на применение оружия

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Военная операция на Украине
Александр Литвиненко
Александр Литвиненко (Фото: szru.gov.ua)

Американским властям следует снять запрет на использование произведенного в США вооружения для атак на российскую территорию, это должно помочь предотвратить новое наступление армии России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в интервью Finаncial Times.

По его словам, США должны снять «несправедливый запрет» на использование Вооруженными силами Украины поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

В то же время Литвиненко признался, что украинский прорыв в конфликте с Россией в этом году маловероятен.

По информации The Wall Street Journal, Украина уже обращалась к США с просьбой не только снять запрет на применение американского оружия, но и помочь в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие. Запрос Украины был направлен в начале мая и находится на рассмотрении.

Британское издание The Telegraph 15 мая писало, что украинские официальные лица вылетели в Вашингтон, чтобы попросить США дать разрешение на запуск американских ракет по целям на территории России. Газета отмечала, что Великобритания разрешила Украине использовать британское оружие для атак по Крыму. Лондон, как и другие западные страны, считает полуостров украинским и не признает итоги референдума 2014 года, по которым он вошел в состав России.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт. Москва последовательно выступает против поставок западного вооружения на Украину.

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Теги
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