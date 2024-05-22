 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Драка в Москве со стрельбой и ножами произошла из-за женщины

Фото с места преступления
Фото с места преступления (Фото: Прокуратура Москвы)

Конфликт на улице Медынского на юге Москвы, в результате которого двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями, мог произойти из-за замечания по поводу поведения в отношении женщины, сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное 21 мая. Полицейские выяснили, что на улице подрались две группы граждан, один из них порезал оппонентов ножом и несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, после чего все участники потасовки разбежались. Оперативники нашли семь активных участников конфликта — все они мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.

«Предварительной причиной конфликта стало замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий», — сообщили в надзорном ведомстве.

Шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки арестовали
Общество
Шахин Аббасов

Правоохранительные органы также изъяли у задержанных пистолет и нож, по ним будут проведены экспертизы.

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство) и пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Пострадавшие находятся в больницах с ножевыми ранениями, в том числе в области грудной клетки. Здоровью одного из пострадавших причинен тяжкий вред, добавили в прокуратуре.

На юге Москвы произошла перестрелка
Общество
Гильзы, обнаруженные на месте происшествия

Доклад по этому уголовному делу будет представлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю столичного управления СК доложить о ходе расследования. Также исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва конфликт пострадавшие женщина
Материалы по теме
В Люберцах простились с погибшим из-за замечания о парковке
Общество
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену
Общество
В Пензе подростка ударили ножом за попытку срезать белые шнурки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Песков заявил о продолжении Москвой курса СССР в отношении Палестины Политика, 13:03
Кремль назвал действия Запада с активами России острожной экспроприацией Политика, 13:00
Лидеры ХАМАС приветствовали признание Палестины тремя странами Европы Политика, 12:57
Организаторы подвели итоги Московской недели интерьера и дизайна Отрасли, 12:57
Промышленность и ИТ: как совмещать импортозамещение и развитие инноваций Компании, 12:55
МИД ответил на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога Политика, 12:51
Пшеница подорожала до максимума с июля 2023 года из-за опасений дефицита Инвестиции, 12:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Федеральные агентства США подключились к следствию о смерти Мэттью Перри Общество, 12:46
Росавиация сохранит льготную ставку аэронавигации на Дальнем Востоке Бизнес, 12:46
В Испании назвали Абаскаля основным кандидатом на пост тренера «Кадиса» Спорт, 12:45
Минфин Литвы призвал «выйти из зоны комфорта» в поиске денег на оборону Политика, 12:44
Власти анонсировали повсеместное внедрение Wi-Fi на самолетах в 2028 году Технологии и медиа, 12:42
«Найти качественных аутсайдеров»: какие акции покупать в России и Китае Pro, 12:38
Послов Ирландии, Испании и Норвегии вызвали в МИД Израиля из-за Палестины Политика, 12:38