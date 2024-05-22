Драка в Москве со стрельбой и ножами произошла из-за женщины

Фото с места преступления (Фото: Прокуратура Москвы)

Конфликт на улице Медынского на юге Москвы, в результате которого двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями, мог произойти из-за замечания по поводу поведения в отношении женщины, сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное 21 мая. Полицейские выяснили, что на улице подрались две группы граждан, один из них порезал оппонентов ножом и несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, после чего все участники потасовки разбежались. Оперативники нашли семь активных участников конфликта — все они мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.

«Предварительной причиной конфликта стало замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий», — сообщили в надзорном ведомстве.

Правоохранительные органы также изъяли у задержанных пистолет и нож, по ним будут проведены экспертизы.

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство) и пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Пострадавшие находятся в больницах с ножевыми ранениями, в том числе в области грудной клетки. Здоровью одного из пострадавших причинен тяжкий вред, добавили в прокуратуре.

Доклад по этому уголовному делу будет представлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю столичного управления СК доложить о ходе расследования. Также исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.