 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон прибыл в Новую Каледонию после мятежа

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на тихоокеанские острова Новая Каледония после того, как там произошли погромы, сообщает ABC News.

По данным France Info, главу государства сопровождают министр обороны Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр заморских территорий Мари Гевену.

Визит Макрона на острова продлится всего один день.

Президент должен встретиться с местными выборными должностными лицами и «представителями гражданского общества Новой Каледонии», пишет France Info. Телеканал отмечает, что поездка была необходима для восстановления диалога между сторонами.

Как ранее заявил Дарманен, по итогам визита президент должен объявить о создании на островах «миссии», порученной «административным, а не политическим людям».

Погромы в Новой Каледонии, из-за которых Франция введет войска. Видео
Политика

Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году всему коренному народу — канакам — было предоставлено французское гражданство. В 2018–2021 годах на островах были проведены три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.

Протесты в Новой Каледонии начались в мае из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа считают, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа.

В начале апреля законопроект утвердил французский сенат, а 14 мая — Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. Окончательное утверждение намечено на начало июня.

Протесты на островах переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. По последним данным, погибли шестеро человек, в том числе двое французских полицейских. Более 300 человек получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, введен режим ЧС.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Франция Новая Каледония Эмманюэль Макрон Тихий океан
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии
Политика
Франция задействует армию из-за беспорядков в Новой Каледонии
Политика
Цены на никель побили рекорд на фоне беспорядков в Новой Каледонии
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
В Израиле опубликовали кадры взятия ХАМАС заложников на военной базе Политика, 04:01
Макрон прибыл в Новую Каледонию после мятежа Политика, 03:55
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в 1945 году Политика, 03:12
Врачи раскрыли, почему сочли рост заболеваемости FLiRT нетипичным Общество, 03:00
МИД Польши заявил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной Политика, 02:40
Германия выступила против конфискации активов России для помощи Украине Политика, 02:34
Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню Политика, 01:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти Экономика, 01:33
Юристы рассказали, как у дачников могут забрать заброшенные шесть соток Общество, 01:23
Путин поддержал выдвижение на второй срок двух губернаторов Политика, 01:21
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Политика, 00:44
В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украине Политика, 00:23
Богатейшие кланы мира назвали большую угрозу, чем конфликт на Украине Бизнес, 00:17
Что означает решение ЕС об изъятии доходов c активов Банка России Финансы, 00:00