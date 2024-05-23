Макрон прибыл в Новую Каледонию после мятежа

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на тихоокеанские острова Новая Каледония после того, как там произошли погромы, сообщает ABC News.

По данным France Info, главу государства сопровождают министр обороны Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр заморских территорий Мари Гевену.

Визит Макрона на острова продлится всего один день.

Президент должен встретиться с местными выборными должностными лицами и «представителями гражданского общества Новой Каледонии», пишет France Info. Телеканал отмечает, что поездка была необходима для восстановления диалога между сторонами.

Как ранее заявил Дарманен, по итогам визита президент должен объявить о создании на островах «миссии», порученной «административным, а не политическим людям».

Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году всему коренному народу — канакам — было предоставлено французское гражданство. В 2018–2021 годах на островах были проведены три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.

Протесты в Новой Каледонии начались в мае из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа считают, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа.

В начале апреля законопроект утвердил французский сенат, а 14 мая — Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. Окончательное утверждение намечено на начало июня.

Протесты на островах переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. По последним данным, погибли шестеро человек, в том числе двое французских полицейских. Более 300 человек получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, введен режим ЧС.