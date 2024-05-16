Погромы в Новой Каледонии, из-за которых Франция введет войска. Видео
Французские власти решили задействовать армию из-за беспорядков и погромов, которые произошли в Новой Каледонии. Это удаленная от основной Франции территория в Тихом океане. На островах начались беспорядки из-за законопроекта, которым расширяются избирательные права французов, которые живут на островах. Протестующие посчитали, что это ослабит права коренных жителей островов.
Во время погромов пострадали три человека, на территории введен режим чрезвычайного положения. Более 200 человек задержаны.
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