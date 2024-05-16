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Политика ,  
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Погромы в Новой Каледонии, из-за которых Франция введет войска. Видео

Кадры погромов в Новой Каледонии, из-за которых Франция введет войска

Погромы в Новой Каледонии, из-за которых Франция введет войска. Видео
Video

Французские власти решили задействовать армию из-за беспорядков и погромов, которые произошли в Новой Каледонии. Это удаленная от основной Франции территория в Тихом океане. На островах начались беспорядки из-за законопроекта, которым расширяются избирательные права французов, которые живут на островах. Протестующие посчитали, что это ослабит права коренных жителей островов.

Во время погромов пострадали три человека, на территории введен режим чрезвычайного положения. Более 200 человек задержаны.

Франция задействует армию из-за беспорядков в Новой Каледонии
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Фото:Reuters

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Теги
Франция Новая Каледония погромы Армия

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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