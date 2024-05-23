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Политика ,  
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Путин поддержал выдвижение на второй срок двух губернаторов

Путин поддержал выдвижение на второй срок глав Курганской и Липецкой областей

Президент России Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым поддержал его намерение выдвигаться на второй срок. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«Игорь Георгиевич, я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно. <...> С людьми нужно работать напрямую, вы это знаете, особенно в предвыборный период. Вперед, желаю вам удачи», — сказал президент.

Кроме того, Путин провел встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым. Во время видеоконференции президент также поддержал выдвижение губернатора на выборах в сентябре.

«Что касается будущей работы, то прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан, людей, которые проживают на территории. <...> Нужно, конечно, напрямую к людям идти и показывать, что сделано, и говорить о том, что вы планируете», — посоветовал Путин и добавил, что желает губернатору удачи.

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Артамонов и Шумков были назначены губернаторами Липецкой и Курской областей в октябре 2018 года.

Они оба участвовали в программе развития президентского кадрового резерва РАНХиГС, которую курирует Кремль.

Игорь Артамонов с 2011 года занимал пост вице-президента Сбербанка. Вадим Шумков с 2012 года был вице-губернатором Тюменской области.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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