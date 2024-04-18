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Политика ,  
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Путин поддержал выдвижение главы Крыма Аксенова на новый срок

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Крыма Сергея Аксенова на новый срок. Они поговорили по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

«У вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — сказал глава государства, обращаясь к Аксенову.

Глава Крыма в свою очередь поблагодарил Путина за десять лет, которые полуостров находится в составе России. «За все эти десять лет со сложными вопросами один на один никогда не оставались», — сказал он.

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Сергей Аксенов в 1990-е годы занимался бизнесом. С 2008 года он входил в «Русскую общину Крыма», а в 2010 году возглавил крымское общественно-политическое движение «Русское единство» и одноименную партию. От нее он избрался в республиканский Верховный совет.

В феврале 2014 года депутаты Верховного совета избрали Аксенова председателем Совета министров Автономной Республики Крым, а предыдущее правительство региона отправили в отставку. В марте того же года парламент Крыма попросил включить полуостров в состав России.

Вскоре после присоединения Крыма к России по итогам референдума Путин назначил Аксенова врио главы республики, а осенью того же года крымские депутаты единогласно избрали его главой субъекта. В сентябре 2019 года Аксенова переизбрали главой Крыма на второй пятилетний срок.

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